Bendodo (PP) sobre modificar la Constitución para blindar el aborto: "Que no cuente con nosotros"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general del PP de Barcelona, Josep Tutusaus, en la sede del PP catalán - EUROPA PRESS

Califica la Global Sumud Flotilla de "cortina de humo" a la supuesta corrupción del Gobierno

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha negado el apoyo de su partido a modificar la Constitución para incluir en ella el derecho al aborto: "Para modificar la Constitución el Partido Socialista necesita al Partido Popular. Ya le digo que no cuente con nosotros".

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la sede el PP catalán, junto al líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, antes de una reunión con representantes locales de la formación en la provincia de Barcelona.

El miembro de la dirección nacional popular ha considerado que la iniciativa de del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una cortina de humo a la corrupción que afectaría al PSOE y al entorno de Sánchez y ha argumentado que el aborto "es un derecho que tienen las mujeres en España y está regulado".

"Yo no le voy a comprar la película a Sánchez. Pero esto es una cortina de humo más. El derecho al aborto existe en España. Está regulado y está naturalizado en el conjunto de nuestra sociedad. Las mujeres pueden abortar", ha afirmado.

Además, ha sostenido que "no puede hablar de modificar la Constitución quien la incumple permanentemente", en referencia al hecho que el Gobierno no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado esta legislatura.

También ha criticado que el PSOE quiera dar lecciones al PP sobre derechos de las mujeres cuando, "es el partido que tenía a un secretario general que elegía a las mujeres por catálogo", y ha señalado también las reducciones de condenas tras la Ley del 'sólo sí es sí' y los fallos en las pulseras telemáticas de protección a víctimas de violencia machista.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Sobre la Global Sumud Flotilla, ha considerado que también es "una gran cortina de humo para tapar los escándalos que rodean al Gobierno" y a sus socios, y que su objetivo real era hacer propaganda y ruido, en sus palabras, aunque ha descartado valorar si comparte las expresiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la iniciativa.

Tras las manifestaciones de este jueves en apoyo a Palestina y a la misión, Bendodo ha dicho que todo el mundo tiene derecho a manifestarse para defender sus ideas, pero que debe ser sin violencia y sin insultar ni atacar a otros colectivos: "Supuestamente, se están manifestando por la paz. Y una manifestación por la paz no puede ser violenta, entiendo yo".

ILLA Y PUIGDEMONT

Bendodo ha dicho que la dirección nacional del PP tiene la intención de visitar a menudo Catalunya, y haciendo referencia al Govern que preside Salvador Illa, ha criticado que prometiera Presupuestos en 2024, y no los tenga aún garantizados para 2026, a la vez que ha sostenido que está siendo arrastrado por las necesidades políticas de Sánchez.

"Es el recadero de Sánchez en sus negocios y negociaciones para mantener el Gobierno de la Moncloa con sus visitas a Puigdemont. Yo no sé qué pensará el PSC de que su líder haya quedado como suplente de Santos Cerdán. Es lo que es, el suplente de Santos Cerdán para las negociaciones fuera de España con el separatismo", ha dicho.

POLÍTICA MIGRATORIA

Finalmente, sobre la política migratoria, ha defendido que su partido, a diferencia del Govern y del Gobierno, tiene una propuesta seria en esta materia, y ha resumido: "Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir volverá por la misma puerta que ha entrado. Inmigración regular, ordenada, legal, que venga a adaptarse a nuestras costumbres y a aportar".

Ha sostenido que la inseguridad y la inmigración irregular son "dos de las mayores preocupaciones de los catalanes", y que ante ello, ha asegurado, el Govern mira hacia otro lado en vez de responder a lo que ha calificado de problema.