Bibliotecarios catalanes replican a Rufián (ERC) que "las bibliotecas no compiten con TikTok"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián durante el diálogo 'Què s'ha de fer?' - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) ha lamentado las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que decía que él prefiere llenar TikToks que bibliotecas porque su hijo mira TikTok, y le replican: "Las bibliotecas no compiten con TikTok".

Lo han dicho en un mensaje en 'X' este viernes, en respuesta a estas declaraciones que Rufián hizo durante el acto de este jueves 'Qué s'ha de fer?', junto con la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, y el exdirigente de Comuns, Xavi Domènech, en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

El COBDC califica de poco afortunadas las palabras del dirigente republicano; asegura que las bibliotecas garantizan acceso al conocimiento, pensamiento crítico e igualdad de oportunidades, y añade: "La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional".