Biel Mesquida recibe el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes con una defensa de los docentes

Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Biel Mesquida ha recibido este lunes en el Palau de la Música Catalana el 58 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, otorgado por Òmnium, y ha hecho una enérgica defensa del catalán y de los docentes de la educación pública, con referencias al conflicto educativo en la Comunidad Valenciana y en Catalunya: "Donde haya un profesor, que los políticos bajen la cabeza avergonzados".

Mesquida ha iniciado su discurso --escrito en tercera persona-- recordando las palabras que pronunció el arquitecto Antoni Gaudí en favor de hablar catalán como obligado homenaje a defender el origen, a dos días de la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona y en plena polémica por el uso de la lengua en la visita del pontífice a Catalunya: "¡Viva Antoni Gaudí!", ha subrayado.

Ha agradecido el premio para un autor que "escribe libros y lucha con cuerpo y alma por su lengua, que es la catalana, y su cultura, también bien catalana y universal", y ha elaborado un discurso sobre su trayectoria como si fuera una historia que es, ha dicho, lo que sabe hacer.

PADRES PROFESORES

"Los verbos querer y escribir son las acciones cotidianas de este picaletras", ha asegurado Mesquida, quien ha recordado que sus padres fueron profesores, así como el alfabeto Montessori de madera que le hizo su padre.

Por ello, ha afirmado que "no es nada si no pone el corazón, el cerebro y la voz en favor de los maestros que hoy luchan en el País Valencià y Catalunya. Es la misma lucha que en Baleares en 2013. Es la misma lucha de los maestros de La Bressola y de las familias de L'Alguer".

"Donde haya un profesor, que los políticos bajen la cabeza avergonzados. No hemos llegado hasta aquí para perdernos en laberintos de burocracia y equilibrios de quedar bien", ha subrayado Mesquida, quien se ha definido como escuela en catalán, arraigada y resistente, ante la ovación del público en el Palau de la Música.

Ha afirmado que es todo lengua: "Hay una sola lengua y es la catalana. Nada más que decir o todo, pero en catalán. Una sola lengua. Un solo pueblo, una sola nación: Països Catalans. Podemos gritar independencia, pero no lo gritaré nunca sin añadir ¡Unidad de los Països Catalans!".

Ha recordado ser uno de los fundadores del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la UB y su trayectoria de defensa de las libertades: "Aquí o en cualquier otro rincón del mundo a favor de todos los Pablo Hasél. ¡Muera la censura! ¡Viva la libertad!'".

Sobre su paso por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de les Illes Balears, ha defendido que la ciencia y la cultura deben ser "los fundamentos de un país libre y de justicia", ha repasado su colaboración con el programa Escritor refugiado del PEN Català, como una forma de dar la bienvenida a todo el mundo y proteger la libertad de pensar, vivir y querer, y ha hecho un alegato por la paz.

LLUÍS LLACH Y MARIA DEL MAR BONET

La entrega del galardón ha contado con las actuaciones de Lluís Llach y Maria del Mar Bonet, iniciando Llach el acto con 'Viatge a Itaca' al piano y cerrando Bonet junto a Borja Penalba con 'La Balanguera', las lecturas de poemas de Mesquida a cargo de Blanca Llum Vidal, Adrià Targa y Mireia Calafell.

El acto ha contado con la presencia de autoridades como el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Pere Aragonès.

XAVIER ANTICH

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido en su discurso la obsesión por la escritura de Mesquida, su defensa del poder de la palabra y la literatura, y una lengua que es "amplificadora, constructiva" en el ejercicio de la literatura como ejercicio de libertad.

Antich ha subrayado que "en tiempos de incertidumbre, desconcierto y amenazas, no se puede perder el norte: más lengua catalana para todo el mundo, más escuela siempre y toda en catalán para todos, y más cultura para todo el mundo".

BIOGRAFÍA

La trayectoria de Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947) ha girado en torno de la literatura, la comunicación, la divulgación científica y la lengua y cultura catalanas, especialmente en Mallorca, donde reside, y Barcelona, ciudad que considera contrapunto de la isla donde vive.

Ha sido responsable de la sección de Ciencias Biológica de la Gran Enciclopèdia Catalana, uno de los fundadores del Sindicat Democràtic d'Estudiants a la UB, creador y director de Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balears, colaborador en diversos medios de comunicación y ha recibido galardones como la Creu de Sant Jordi y el Ciutat de Barcelona.

Entre sus obras publicadas figuran las novelas 'L'adolescent de sal' --Premi Prudenci Bertrana--, 'Excelsior o el temps perdut' y 'Vertígens', la narrativa breve 'T'estim a tu', 'Els detalls del món' y 'Acrollam' y los poemarios 'Matèria de cos', 'Els llibres de Glauco' y el más reciente 'Trast'.