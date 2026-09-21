La Bienal de Pensamiento 2026 reflexionará sobre el presente con más de 100 pensadores en Barcelona

Presentación de la Bienal del Pensamiento 2026 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Pensamiento 2026 reunirá del 13 al 18 de octubre en Barcelona a más de 100 pensadores, entre intelectuales, artistas, activistas y creadores, en torno a la idea de 'Desencadenar el presente', el lema de la 5 edición del festival.

Lo han presentado en rueda de prensa este lunes el concejal de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé; la directora del CCCB, Judit Carrera; el coordinador de la Escola del Pensament, Albert Lladó; el director de Traslación e Impacto de ISGlobal, Rafael Vilasanjuan, y la cofundadora de La Sullivan, Mireia Calafell.

Marcé ha destacado la notable combinación de intelectuales que conforman el programa de la Bienal este año, a los que invitarán a mirar hacia una dirección concreta para "mirar de invertir lo que a veces parecen tendencias irrefrenables".

En los 6 días de festival, los ponentes participarán en conversaciones, debates, entrevistas, lecturas, espectáculos y propuestas artísticas repartidas por la ciudad, siendo el CCCB, la Model y las plazas Joan Coromines y Major de Nou Barris los centros neurálgicos.

Asimismo, la Bienal también pasarán por espacios destacados como el Hivernacle del parque de la Ciutadella, los centros cívicos de la Sedeta y la Casa Orlandai y por la plaza de les Glòries Catalanes.

BARICCO, GUERÍN Y LIDDELL

El novelista Alessandro Baricco inaugurará las jornadas conversando con el compositor Joan Magrané sobre la pulsión creadora, la dramaturga Angélica Liddell analizará los límites de la alienación junto a Luna Miguel y el cineasta José Luis Guerín proyectará su mirada sobre los espacios urbanos apartados del relato oficial.

En el terreno de la narrativa, la periodista Mariana Enríquez dialogará sobre la memoria en la ciudad nocturna, la cineasta Xiaolu Guo abordará la identidad y la memoria en la diáspora y escritoras como la cronista Leila Guerriero y la autora Marta Sanz debatirán en un encuentro de producción propia.

El periodista Patrick Radden Keefe analizará las estructuras del poder económico y el dinero opaco en Londres, la politóloga Wendy Brown debatirá sobre la libertad y la democracia junto a la filósofa Fina Birulés y el activista Lilian Thuram expondrá sus propuestas para combatir el racismo.

El economista Felwine Sarr expondrá sus tesis sobre la descolonización y el futuro pensados desde África, mientras que autores como la escritora Sofia Andrukhóvitx y el periodista Volodymyr Yermolenko debatirán en una mesa redonda sobre la labor de la literatura y la memoria frente a la destrucción bélica.

El arquitecto Rafael Moneo dialogará sobre la intervención en ciudades históricas en la entrega del Premio Europeo del Espacio Público Urbano, mientras que el dramaturgo Juan Mayorga presentará su pieza teatral 'La gran cacería' para reflexionar sobre la memoria y la violencia colonial.