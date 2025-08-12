Bioo busca 500.000 euros para crecer y financiar proyectos en Europa, Asia y América

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa biotecnológica Bioo, reconocida por el Parlamento Europeo como la empresa más innovadora de Europa, lanza una campaña de financiación colectiva de 500.000 euros a través de la plataforma de inversión sostenible Goparity para crecer y financiar proyectos en Europa, Asia y América.

Desde 2015, Bioo busca revolucionar la biotecnología urbana a través de sus Bioo Panels, la primera batería biológica del mundo capaz de generar electricidad directamente del suelo, sin depender de la luz solar ni de condiciones climáticas, informa la 'startup' con sede en Viladecans (Barcelona) en un comunicado este martes.

"Nuestra tecnología captura los electrones liberados durante la descomposición orgánica natural, creando un círculo virtuoso donde la energía limpia coexiste con la regeneración de ecosistemas urbanos. Estamos ante un cambio de paradigma", ha afirmado el ceo de Bioo, Pablo Vidarte.

Gracias a esta ronda, Bioo planea desplegar 461.000 Bioo Panels en 115.000 metros cuadrados de proyectos internacionales ya contratados.

Solo en su primer año de funcionamiento, esta expansión podrá permitir generar más de 8.760 kWh de electricidad limpia, ahorrar 126 millones de litros de agua (el equivalente a 50 piscinas olímpicas) y capturar más de 926 toneladas de CO2.