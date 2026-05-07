Blaumarí Music tendrá un 'Espai Emergent' en el Port Vell de Barcelona para "descubrir talento"

Imagen virtual del 'Blaumarí Music' - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del ciclo de conciertos 'Blaumarí Music' contará con el 'Espai Emergent', pensado para descubrir nuevo talento musical y ubicado en el Port Vell del Puerto de Barcelona, informa la infraestructura en un comunicado este jueves.

El espacio contará con artistas como Leitón, Antón Jarl Trio, Raquel Lúa, Belén Natalí, M Train, Son del Aire, Estela i Els Miralls, Cristina La Mar, La Compañía Eléctrica Panamericana, Andrea Santiago, Sara Blasco, Lecocq y Jan Nieto, entre otros.

Los artistas de este escenario actuarán como apertura de cada jornada, ofreciendo "una propuesta musical previa a los conciertos del escenario principal.

"Esta programación está pensada para acompañar el inicio de la experiencia en el recinto del Puerto de Barcelona, creando un ambiente progresivo que empieza con las actuaciones de este escenario y culmina con los directos de grandes nombres del cartel principal", ha explicado el Puerto.

El 'Blaumarí Musci' será "el primer gran evento musical de verano celebrado en el Puerto de Barcelona" y también contará con 14 puntos de restauración de BNGrup.