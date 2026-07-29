Bodegas de Corpinnat inician la vendimia "más temprana" de su historia

Un hombre vendimiando. - CORPINNAT

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una decena de bodegas de Corpinnat en el Penedès (Barcelona-Tarragona) han iniciado este mes de julio la vendimia "más temprana" de su historia por el aumento de las temperaturas.

La asociación de viticultores Corpinnat prevé que en los próximos días casi todas las bodegas de la región empiecen a vendimiar, pese a que la época habitual era la primera quincena de septiembre, han explicado en un comunicado.

Han afirmado que la calidad de la uva será "óptima" gracias a la recuperación de la reserva hídrica de las plantas propiciada por las lluvias del invierno tras 3 años de sequía.

Sin embargo, se prevé que los kilos de cosecha sean inferiores a los previstos inicialmente por la falta de precipitaciones de los últimos meses, lo que también ha acelarado la maduración de la uva.

Para esta campaña, el precio mínimo se ha fijado en 0,943 euros por kilo de uva ecológica y vendimiada a mano.