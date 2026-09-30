Bolaños insta a los diputados catalanes a oír el "clamor social" y apoyar los decretos de vivienda

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante el primer día de las jornadas 'BCN! Desperta' impulsadas por Crónica Global y Metrópoli Abierta con la colaboración de El Español - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido a los diputados catalanes en el Congreso que el viernes "atiendan al clamor social que hay en Catalunya para aprobar medidas de vivienda".

Así lo ha manifestado este miércoles durante el primer día de las jornadas 'BCN! Desperta' impulsadas por Crónica Global y Metrópoli Abierta con la colaboración de El Español, en la que ha defendido que el modelo liberal "lleva a un mercado que expulsa a millones de españoles del derecho a la vivienda".

Bolaños ha reconocido que el mercado de la vivienda en España no funciona correctamente porque ni siquiera la clase media puede "acceder a una casa, ni en régimen de propiedad, ni en régimen de alquiler" y ha defendido los dos reales decretos leyes aprobados el martes en el Consejo de Ministros, en los que han dicho que el Gobierno lleva trabajando desde antes del verano.

El ministro ha subrayado que incluyen políticas públicas con clara vocación socialdemócrata, donde se protege a los inquilinos con medidas antidesahucios, con prórrogas de dos años en los contratos de alquiler, con bonificaciones fiscales, pero también con un paquete "potente" de mejoras de beneficios para los pequeños propietarios: "Hemos buscado el equilibrio".

Además, ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la primera ley de vivienda de la democracia en 2022, que no se aplica en las comunidades autónomas gobernadas por Vox y el PP, donde el precio de la vivienda sube "desbocado".

Sin embargo, ha afirmado que en Catalunya durante los dos primeros años de control del precio de los alquileres, estos bajaron 4,5% en Barcelona y, durante el primer trimestre de este año, se han reducido en la capital catalana un 1,3% respecto al año anterior, aunque ha reconocido que quizás no es suficiente.