Bolaños ofrece "total disponibilidad" a Illa para ampliar el Plan contra la Multirreincidencia

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante una reunión, en el Palau de la Generalitat este viernes - Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado su "total disponibilidad" para ampliar el Plan de Choque contra la Multirreincidencia en Barcelona impulsado por el Ministerio, el Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en 2024 más allá del 31 de diciembre de 2026, cuando estaba previsto que concluyera.
Así lo ha anunciado este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat, tras una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y con el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.
En este sentido, Bolaños ha dicho que desde el Ministerio están dispuestos a ampliar el refuerzo de los juzgados de Barcelona "el tiempo que sea necesario" para acabar con el problema de la multirreincidencia en Catalunya.
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