Bolaños ve un "éxito" la amnistía y asegura que Puigdemont puede volver a Catalunya

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Joaquín Corchero - Europa Press

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado el "éxito" de la Ley de Amnistía por, dice, haber normalizado la situación política y social en Catalunya, y ha añadido que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, puede volver a España tras haberse retirado las órdenes de detención.

En una entrevista concedida a 'El Periódico' recogida por Europa Press este domingo, ha afirmado que la amnistía no era una "cuestión de nombres individuales", y que el objetivo era que el beneficiario último fuera la sociedad catalana en su conjunto.

"Con todas las barbaridades que se dijeron, que han resultado ser todas ellas falsas, creo que en eso es donde tenemos que poner el foco", ha expuesto, y ha dicho que en este momento no tiene mayor relevancia que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Puigdemont.

"Por otro lado, estoy recordando ese primer año de legislatura con manifestaciones muy masivas contra la amnistía, que, por cierto, ahora el PP no dice ni pío de la amnistía, ni pío", ha señalado.

VIVIENDA

Preguntado por la situación de la vivienda y las acampadas en diversas ciudades de España ha defendido que estas concentraciones están "levantando una bandera que es una causa justa, que es el acceso asequible a una vivienda", y ha apuntado que respalda estas movilizaciones y por ello el Gobierno, dice, actúa en consecuencia adoptando decretos para dar respuesta.

El ministro también ha defendido la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso: "Es una aplicación estricta de lo que dice la Constitución, ni más ni menos", y ha reivindicado que este decreto ley es más ambicioso y poderoso que el presentado inicialmente.

29N

En referencia a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha dicho que la "tendencia al alza del PSOE es clara" mientras que el PP va a la baja porque, apunta, el PSOE está hablando de los asuntos que interesan a la gente mientras que la derecha no habla de nada.

Sobre si está encima de la mesa formar listas unitarias con otros partidos de izquierdas en las elecciones al Senado ha dicho que no es el momento todavía porque hay formaciones que tienen que tomar decisiones previas, aunque ha explicado que estudiaran las opciones para que el PP no vuelva a hacer un "uso espurio" de la Cámara Alta.

'LEY DE NIETOS'

Preguntado por la 'ley de nietos' ha destacado que es "absolutamente legal" y dice que la interpretación de la Ley de Memoria que se hace es la misma que se hizo en 2007, pero cree que ahora se ha propagado lo que considera un bulo sobre que se está inflando el censo.

"Pedimos al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes, no solo sobre la medida cautelar, sino también que resuelva sobre el fondo, porque el censo hay que determinarlo y hay que clarificarlo cuanto antes en un proceso electoral", ha zanjado.

CEUTA

Acerca de la situación en Ceuta ha expuesto que esta era una crisis compleja de resolver, pero cree que se están empezando a ver "frutos en la normalización de Ceuta", aunque admite que la ciudad todavía no está normalizada.

"Respecto a la visita de los Reyes, recordar que el jefe del Estado visita Ceuta y Melilla siempre con gobiernos socialistas. Lo hizo con el presidente Zapatero. Lo va a hacer ahora el rey Felipe VI con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno", ha reivindicado.