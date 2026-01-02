La Bolsa de Valencia excluirá de negociación a Grupo Catalana Occidente desde el 5 de enero

Archivo - Logo de Occident en la sede de Grupo Catalana Occidente en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Bolsa de Valores de Valencia excluirá de negociación a partir del próximo 5 de enero las acciones de Grupo Catalana Occidente (GCO), en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 5 de diciembre de 2025.

Según ha informado la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia en un comunicado remitido al organismo supervisor este viernes, la medida se adopta tras la liquidación de las operaciones de venta forzosa derivadas de la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por Inocsa.

En concreto, quedarán excluidas de negociación 120 millones de acciones de GCO, con un valor nominal de 0,30 euros cada una, representativas de un capital social admitido de 36 millones de euros.