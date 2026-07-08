Los Bombers activan 13 dotaciones por un incendio en Guimerà (Lleida)

Incendio en Guimerà (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este miércoles por la noche en un incendio en Guimerà (Lleida), donde hay 13 dotaciones terrestres desplazadas, ya que los medios aéreos no pueden volar por el ocaso.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el aviso se ha producido a las 20.48 horas y los camiones priorizan el flanco derecho, que es el que está más abierto.

Se trata del cuarto incendio declarado este miércoles en un episodio de simultaneidad de focos que se han producido en Gavà (Barcelona), ya estabilizado; en Pla de Manlleu (Tarragona), estabilizado, así como en Navarcles (Barcelona), donde los Bombers ven una buena evolución y prevén estabilizar pronto.