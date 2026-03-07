Bombers activará el helicóptero para buscar al desaparecido en Llinars (Barcelona)-. Firma: JAY

Imágenes del dron sobre la zona donde se busca al conductor de una furgoneta en la riera - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat activarán este sábado sus medios áereos (MAER), si las condiciones meteorológicas lo permiten, para seguir con el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada este viernes entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que ha sacudido Catalunya.

Según apuntan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este sábado, el dispositivo se ha mantenido activo durante toda la noche y a primera hora de la mañana se ha producido el relevo de dotaciones.

En el terreno trabajan unas 15, con unidades subacuáticas, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), los drones y los perros de la unidad canina.

La búsqueda se está llevando a cabo por el lecho del río, revisando márgenes y puntos vulnerables, desde el punto donde fue arrastrado el vehículo hasta 5 kilómetros aguas abajo.

Los bomberos recibieron el aviso a las 14.32 de este viernes y tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no localizaron a nadie en su interior.