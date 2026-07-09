Los Bombers afirman que el incendio en Guimerà (Lleida) está "mucho mejor" y esperan estabilizarlo

Incendio en Guimerà (Lleida) este jueves - BOMBERS

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Región de Emergencias de Lleida de los Bombers de la Generalitat, Joan Josep Bellostes, ha afirmado que la situación del incendio en Guimerà (Lleida) que se ha reactivado la tarde de este jueves es "mucho mejor" y que si no cambia la situación meteorológica esperan estabilizarlo en unas horas.

Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press desde el centro de comando en Cervera en las que ha explicado que avanza "sin control" dirección Tàrrega, pero ha insistido en que la situación es favorable.

Ha detallado que la cabeza del incendio está frenada y que actualmente están trabajando en los dos flancos del fuego: "Son los espacios en los que hay discontinuidad en los campos, bosques y márgenes y tenemos que hacer un trabajo quirúrgico para que no se abra cola y haga nuevas carreras".

Ha añadido que hasta ahora se han quemado unas 140 hectáreas más y que sumadas a las de ayer superan las 330, que la mayoría son rastrojos y que no les consta ninguna persona ni ninguna granja afectada.

Ha agradecido la labor de los agricultores para cerrar el perímetro del fuego y ha remarcado que no ha llegado al canal Segarra-Garrigues, por lo que han descartado cortar la autovía A-2, la cual se ha llegado a cortar momentáneamente.

21.000 CONFINADOS

El suceso ha provocado que Protecció Civil haya confinado los municipios de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa y Granyanella y el polígono industrial Riambau de Tàrrega, afectando a unos 21.000 vecinos.

Sobre el cierre, Bellostes ha recalcado que se ha decretado porque son superficies "potencialmente afectada" y la forma de proteger a las personas.

Con todo, ha recordado que una vez den el incendio por estabilizado se levantarán los confinamientos.