Bombers alerta de "posible inestabilidad" en la AP-7 en Gelida (Barcelona) tras el accidente de tren

GELIDA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han alertado este miércoles de una "posible inestabilidad" en la AP-7 en Gelida (Barcelona) tras el accidente de un tren por el desprendimiento de un muro de contención ubicado bajo la autopista.

Lo ha explicado el jefe de intervención de los Bombers, Guillem Amorós, que ha señalado que el muro que ha colapsado se apoya sobre el tren y que, por lo tanto, habrá que "estar alerta cuando se retire este vagón" para saber cómo puede actuar el terreno.

Esta mañana, las labores de los Bombers en la zona del siniestro se han centrado en analizar la evolución de los elementos estructurales, principalmente de este muro de contención, una tarea en la que ha participado el Grupo de Estructuras Colapsadas (GREP).

Amorós ha precisado que, debido a que la AP-7 concentra un "tráfico de vehículos pesados importantísimo", han requerido al gestor de la autopista, el Ministerio de Transportes, y de la vía ferriviaria, Adif, que hagan una evaluación conjunta para decidir si la carretera es o no segura.

Este miércoles se mantiene cerrado uno de los carriles de la AP-7 en Gelida, en sentido sur/Tarragona, el que se considera que podría presentar una afectación, si bien los Bombers aseguran que "los carriles que están abiertos en este momento se consideran aptos para el tráfico".