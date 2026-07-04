Bombers alerta de una situación "difícil" en La Bisbal (Girona) desde las 14 horas por el viento

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España) - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha anunciado que a partir de las 14.00 horas de este sábado se espera un cambio en la dirección del viento que afectará al incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona): "Podemos tener dificultades en contener el flanco derecho, habíamos conseguido hacerlo hasta ahora, pero ahora viene lo difícil".

En declaraciones a los medios desde el Centro de Mando Avanzado, acompañado de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, Borrell ha reconocido que esta situación genera "intranquilidad" por temor a que la superficie del incendio aumente.

En el caso del flanco izquierdo, la entrada de la marinada ayudará, porque avanzará hacia una zona ya quemada, pero pone el foco en el flanco derecho: "Se abriría hacia Les Gavarres, en dirección Girona, y es realmente lo que tenemos que evitar", ha expresado Borell.

A nivel de perímetro y de estabilización, "preocupa mucho" el flanco derecho, porque es irregular y con zonas mal quemadas, lo que dificultará el control a partir de la entrada de la marinada y durante la tarde, por lo que los trabajos en esta zona son ahora la prioridad de los bomberos.

No obstante, Borrell ha avanzado que habrá menos afectaciones y actividad en la cabeza del incendio, cercana a las urbanizaciones de Calonge, aunque en las últimas horas se hayan registrado "carreras", que se espera que vayan a menos por la marinada.

Además de los 440 efectivos de los Bombers, con un centenar de dotaciones terrestres y 10 medios aéreos, también trabajan en la extinción 100 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

Asimismo, se han desplegado efectivos de los Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Cruz Roja, Guardia Civil y policías locales.

CONFINAMIENTO

Por su parte, Parlon ha recordado que el de La Bisbal d'Empordà es un fuego que continúa "activo", que ha arrasado unas 2.400 hectáreas y que tiene un potencial de 30.000 hectáreas, afectando a la totalidad del parque natural protegido de Les Gavarres.

La consellera ha reiterado que se mantiene el confinamiento de la población de siete municipios y ha pedido al resto de la ciudadanía que reduzca la movilidad y que no se desplace hacia estas zonas, especialmente a las localidades en las que trabajan los efectivos de emergencias.

Asimismo, ha recordado que en los próximos días se espera otra ola de calor y ha pedido a la ciudadanía que lo tenga presente, pues "toda prudencia es poca" para evitar la simultaneidad de incendios.

En el mismo sentido, Borrell ha reconocido que los bomberos están muy tensionados, debido al dispositivo de extinción de La Bisbal d'Empordà y ha pedido la máxima prudencia "porque tener un incendio grande es un problema importante, pero tener dos incendios es un problema de país".