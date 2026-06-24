Los Bombers atienden 1.407 avisos durante la verbena de Sant Joan en Catalunya

Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat. Foto de archivo. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido 1.407 avisos durante la verbena de Sant Joan en Catalunya entre las 20 horas del martes y las 8 horas del miércoles, informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.

La mayoría de los servicios atendidos ha estado relacionada con incendios urbanos, con 669 contenedores quemados y 550 incendios de vegetación.

Los Bombers han explicado que "como es habitual", las comarcas del área metropolitana de Barcelona han sido las que han tenido más actividad, con 283 avisos en el Vallès Occidental, 129 en el Barcelonès, 218 en el Baix Llobregat, 81 en el Maresme y 61 en el Vallès Oriental.

La franja horaria más intensa ha sido entre las 22 horas del martes y las 2 horas del miércoles, con 859 servicios.

SERVICIOS DESTACADOS

Los Bombers han destacado un incendio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el que se ha quemado ropa y una caldera en un balcón, así como un fuego en el garaje de una casa unifamiliar en Castellbisbal (Barcelona).

También un incendio en un balcón de un edificio en Badalona (Barcelona), en el que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 10 personas, de las que 3 han sido trasladadas con estado leve al Hospital Municipal de Badalona.