Bombers atienden 41 avisos por lluvia entre las 19.30 horas del jueves y las 7 horas de este viernes

Archivo - Fotografía de recurso de lluvias - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han recibido 41 avisos por incidentes relacionados con las lluvias en Catalunya desde las 19.30 horas del jueves hasta las 7 horas de este viernes, según ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La mayor parte de los avisos se han registrado en la región de emergencias de Tarragona, con un total de 16, seguida de la Metropolitana Norte, con 7; la Metropolitana Sur, con 6; Girona, con 4; Centre y Lleida, con 3 respectivamente, y Terres de l'Ebre, donde se han recibido 2, lo que hace un total de 135 desde las 14 horas del jueves.

Los Bombers aclaran que no ha habido ningún servicio destacado, dado que la mayoría han estado relacionados con el mobiliario urbano, cableado eléctrico, y árboles o ramas caídas o en peligro de caer a la vía pública.