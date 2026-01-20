Los Bombers atienden un centenar de avisos por el temporal de lluvia esta madrugada

Lluvias e inundaciones en la avenida de la Platja, en Roses (Girona) - BOMBERS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han atendido un total de 98 avisos por el temporal de lluvia entre las 22 horas de este lunes y las 7 horas de este martes.

En total, los avisos acumulados desde este lunes a primera son de 557, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por regiones de emergencia, la región metropolitana norte y la de Girona han agrupado la mayoría de los avisos, con 162 y 108 respectivamente, aunque también destaca Lleida, con 99 avisos.