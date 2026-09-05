Los Bombers dan por controlado el incendio de Tordera (Barcelona) y se levanta el confinamiento

Imagen del incendio en Tordera (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio forestal de Tordera (Barcelona) iniciado este sábado por la mañana, y Protecció Civil ha enviado una alerta para levantar el confinamiento que se había declarado en las urbanizaciones de Can-Camps y Roca-Rossa.

Según han informado los bomberos en un apunte en 'X' los medios aéreos ya se han retirado a la base y se mantienen activas 12 dotaciones terrestres.

Las llamas han llegado a los patios exteriores de diversas casas, pero no han llegado a afectar a las edificaciones, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a una mujer por inhalación de humo, en estado leve.