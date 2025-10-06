Los Bombers dan por controlado el incendio de vegetación de Llorac (Tarragona)

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación que se ha declarado este lunes por el mediodía en Llorac (Tarragona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio se ha producido cerca de la T-224 en Llorac y el teléfono 112 ha recibido el aviso a las 13.18 horas.

Han trabajado dos helicópteros de los bomberos, trece unidades, 46 efectivos y dos avionetas, y durante los trabajos han priorizado el flanco izquierdo que se encuentra en unos campos segados.