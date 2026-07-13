Los Bombers dan por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes - AGENTS RURALS

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes a las 19.30 horas, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Según han explicado los Agents Rurals el fuego ha afectado a 142 hectáreas, la mayoría de zona forestal arbolada, 20 de las cuales pertenecientes a Aiguamúrcia, 40 a Pontons y 80 a Querol (Tarragona).

220 personas de 4 núcleos de población han sido evacuadas por este incendio este lunes a las 7.