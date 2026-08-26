Los Bombers declaran controlado el incendio en Sarral (Tarragona)

Archivo - Imagen de un camión de Bombers. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado a las 14.23 horas de este miércoles el incendio de vegetación agrícola y forestal en Sarral (Tarragona).

El cuerpo, que ha comenzado la fase de remate, continúa trabajando con 13 dotaciones terrestres, informan en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

También se ha normalizado la circulación en la carretera C-241d, que se había cortado como consecuencia del incendio, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).