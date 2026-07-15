Bombers destinan 53 dotaciones al fuego de Sant Quirze Safaja (Barcelona), que afecta 97 hectáreas

Los Bombers trabajan en otro incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 53 dotaciones, 15 de las cuales aéreas, para apagar el incendio forestal de Sant Quirze Safaja (Barcelona), que ya ha quemado 97 hectáreas --gran parte terreno forestal--, según datos del Cos d'Agents Rurals.

En un comunicado, han explicado que a las 15.09 horas de este miércoles han recibido el aviso de que había un incendio cerca del perímetro del fuego que afectó la misma zona en junio.

Con un potencial de 500 hectáreas en la parte de la cola y el flanco izquierdo, el incendio está avanzando empujado por el viento y provoca focos secundarios, y se trabaja para que no llegue a numerosos barrancos y se intensifique en ascendente.

En el flanco derecho está avanzando en descendente, lo que supone una velocidad menor, apuntan los Bombers de la Generalitat, y los Agentes Rurales trabajan en la investigación del origen del fuego.

CONFINAMIENTO

También se ha pedido el confinamiento de las casas del Pla de la Casanova, el hostal rural Masblanc y la Rovineta, situadas en los términos de Sant Quirze Safaja y Sant Martí de Centelles.

El Cecat de Protecció Civil de la Generalitat ha hablado por teléfono y ha mantenido contacto con las casas y actividades afectadas para pedir que se confinen y también con los alcaldes de la zona.

Las personas que estaban en el CRAE-Puig d'Olena, pese a estar en zona confinada, se han desplazado por sus propios medios al pabellón de Centelles y serán acogidas en Hostalets de Balenyà.

En relación a los que estaban en la casa de colonias Can Miqueló, fuera de la zona de confinamiento, se han desplazado preventivamente a una casa de colonias en Aiguafreda.

Además, los Mossos d'Esquadra han ayudado a salir a los usuarios del camping L'Illa, fuera de zona de confinamiento, que en gran parte han vuelto a sus domicilios.

AIGUAMÚRCIA

Sobre el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona), se ha reanudado en dos ocasiones este miércoles, uno en el municipio de Querol y el otro en Pontons, que han afectado 14 hectáreas, y que sumadas a las que ya habían quemado en jornadas anteriores suman un total de 162 hectáreas.

Hasta las 18.30 horas de este miércoles trabajaban en su extinción 32 dotaciones, 4 aéreas, y un centenar de efectivos.

El fuego ha empezado en dos puntos diferentes muy cerca del perímetro de los otros incendios que afectaron la zona en los últimos días y, gracias a una primera intervención que ha supuesto la llegada de hasta 46 dotaciones y que ha contado con la colaboración de voluntarios de las ADF, el fuego "evoluciona favorablemente".

Tras ello, algunos de los recursos aéreos utilizados en este incendio se han desplazado al de Sant Quirze Safaja.

RUBIÓ

Además, 22 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y unos 70 efectivos siguen trabajando para apagar el incendio de Rubió (Barcelona), que empezó el martes a las 16.27 horas y se ha estabilizado durante la madrugada.

Sobre las afectaciones viarias derivadas de estos incendios forestales, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informa que, de momento, está cortada la carretera C-1413b entre Centelles y Sant Martí de Centelles, por el incendio de Sant Quirze Safaja.