Los Bombers estabilizan el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), que ha quemado 1,5 hectáreas

Incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este jueves a las 17.54 horas el incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) que se ha declarado sobre las 14, y que ha quemado 1,5 hectáreas.

En la zona siguen trabajando 27 dotaciones de Bombers, 5 de las cuales aéreas, ha informado Bombers en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Es el quinto incendio que se declara en la zona de Aiguamúrcia esta semana.