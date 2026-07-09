Los Bombers estabilizan de noche los incendios de Navarcles (Barcelona) y Guimerà (Lleida)

Un helicóptero de los bomberos sobrevuela terrenos quemados durante un incendio forestal en Sentmenat (Barcelona) este miércoles- Alberto Paredes - Europa Press

Aseguran que este jueves espera "otro día difícil"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado la noche de este miércoles el incendio de vegetación forestal de Navarcles (Barcelona) y el incendio de vegetación agrícola y forestal de Guimerà (Lleida).

Poco después de las 22.00 horas de este miércoles, se ha dado por estabilizado el incendio de vegetación forestal en Navarcles (Barcelona), el cual había impactado en un polígono industrial en el flanco derecho y los efectivos han tenido que trabajar también en la extinción de un fuego de industria, han apuntado los Bombers en un comunicado.

Respecto al incendio de Guimerà (Lleida), se ha estabilizado el fuego pasada la medianoche, después que el flanco izquierdo y la cabeza del incendio avanzaran, mayoritariamente, por campos de rastrojos y quedaran anclados en caminos y por maniobras con fuego técnico.

El cuerpo recuerda que, este miércoles por la tarde, se han dado por estabilizados los incendios de Sentmenat, Gavà (Barcelona) y el Pla de Manlleu (Tarragona)

Este jueves desde primera hora los Bombers mantienen 19 dotaciones en el fuego de Navarcles (Barcelona) y 13 en el de Guimerà (Lleida), además de 37 en Sentmenat (Barcelona), 25 en Pla de Manlleu (Tarragona), 8 en Carme (estabilizado la mañana del martes) y 6 en Gavà (Barcelona).

PREVISIÓN PARA ESTE JUEVES

Además, el cuerpo tiene activadas 7 dotaciones en el fuego ya controlado de la Bisbal d'Empordà (Girona).

Los Bombers aseguran que este jueves espera "otro día difícil" porque el episodio de simultaneidad está siendo, según afirman, muy complicado.