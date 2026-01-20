Bombers evacua de forma preventiva a 40 personas en Figueres (Girona) por riesgo de inundación

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han evacuado de forma preventiva a 40 personas de una fundación de atención a personas con diversidad funcional ubicada en Figueres (Girona) y que se encuentra en una zona que se inunda recurrentemente.

El cuerpo de bomberos ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que recibió el aviso a las 8.23 horas de este martes y que hasta el lugar se desplazaron 4 dotaciones terrestres.

Protecció Civil mantiene activado el plan Inuncat en fase de alerta con motivo del temporal que afecta a Catalunya y que ha dejado diversas incidencias, especialmente en la provincia de Girona, donde se está haciendo un seguimiento del riesgo hidrológico.