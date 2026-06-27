Los Bombers de la Generalitat ganan el concurso estatal de rescate en accidentes de tráfico

Se clasifican para representar al cuerpo en el World Rescue Challenge 2026 en Brasil

Los bomberos ganadores del certamen.
Los bomberos ganadores del certamen. - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 27 junio 2026 12:28
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BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos del Grupo de rescate en accidentes de tráfico (GRAT) y del Grupo operativo de apoyo (GROS) de los Bombers de la Generalitat han ganado el XX Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma celebrado el 24 y 26 de junio en el pabellón Madrid Arena, al lograr el primer puesto en las clasificaciones generales de las categorías de 'Rescate' y 'Trauma'.

El equipo del GRAT estaba integrado por bomberos de los parques de Santa Coloma de Farners (Girona), Manresa, Terrassa y Granollers (Barcelona), mientras que los miembros del GROS pertenecían a las estaciones de Cerdanyola del Vallès, Granollers y Sabadell (Barcelona), informa un comunicado del cuerpo.

La competición, que reunió a 21 cuerpos de emergencias de toda España, consistió en dos maniobras de rescate de víctimas y una prueba de atención sanitaria en escenarios de trauma vial, y ambas delegaciones también se han clasificado para representar al cuerpo en el campeonato mundial World Rescue Challenge 2026, que se disputará en noviembre en Río de Janeiro (Brasil).

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