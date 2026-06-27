Los Bombers de la Generalitat ganan el concurso estatal de rescate en accidentes de tráfico

Los bomberos ganadores del certamen. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los equipos del Grupo de rescate en accidentes de tráfico (GRAT) y del Grupo operativo de apoyo (GROS) de los Bombers de la Generalitat han ganado el XX Encuentro de Rescate en Accidentes de Tráfico y Trauma celebrado el 24 y 26 de junio en el pabellón Madrid Arena, al lograr el primer puesto en las clasificaciones generales de las categorías de 'Rescate' y 'Trauma'.

El equipo del GRAT estaba integrado por bomberos de los parques de Santa Coloma de Farners (Girona), Manresa, Terrassa y Granollers (Barcelona), mientras que los miembros del GROS pertenecían a las estaciones de Cerdanyola del Vallès, Granollers y Sabadell (Barcelona), informa un comunicado del cuerpo.

La competición, que reunió a 21 cuerpos de emergencias de toda España, consistió en dos maniobras de rescate de víctimas y una prueba de atención sanitaria en escenarios de trauma vial, y ambas delegaciones también se han clasificado para representar al cuerpo en el campeonato mundial World Rescue Challenge 2026, que se disputará en noviembre en Río de Janeiro (Brasil).