Bombers de la Generalitat logra la certificación para participar en operaciones internacionales

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han obtenido la certificación STRAC (Structural Assessment Capacity) para formar parte de los equipos europeos de ayuda internacional en caso de emergencias en los que haya edificios y estructuras con riesgos estructurales, logrando así ser el primer cuerpo de bomberos del Estado que lo consigue y el segundo de Europa, informan un comunicado este viernes.

El pasado fin de semana el cuerpo superó la última prueba del proceso en un ejercicio en Tinglev (Dinamarca), con un equipo formado por 20 efectivos y una técnica de Protecció Civil experta en el Mecanismo Europeo.

El ejercicio consistía en demostrar habilidades en la operativa, la coordinación con otras agencias actuantes en la emergencia simulada y la logística del despliegue del ámbito de trabajo y vivienda la expedición.

Entre otras tareas, tuvieron que valorar diversas construcciones con posibles riesgos estructurales tras un terremoto, así como diseñar posibles apuntalamientos en las partes afectadas, y en una segunda jornada, valoraron la estabilidad de diversas construcciones para el posible realojo de personas evacuadas.

Por otro lado, el equipo también tuvo que demostrar sus habilidades en la coordinación con el resto de actuantes, donde se testó la rapidez en canalizar ayuda al país afectado y recoger datos precisos sobre las actuaciones para posteriormente volcarlos en una base de datos compartida con otros cuerpos de bomberos.