Los Bombers localizan el cuerpo de un hombre en el río Mogent de Llinars del Vallès (Barcelona)

Submarinistas peinan la zona para tratar de encontrar al desaparecido en Llinars del Vallès (Barcelona) - BOMBERS GENERALITAT

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado este domingo al mediodía el cuerpo sin vida de una persona en el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona), a la espera de identificar si se trata del hombre desaparecido el viernes tras ser arrastrado por el agua cuando circulaba con su furgoneta.

En un comunicado, los Bombers han explicado que han encontrado el cuerpo en el margen izquierdo del río, a unos 400 metros del punto donde se encontraba su vehículo, que había sido arrastrado unos 2,4 kilómetros.

La disminución del caudal del río y la reducción de la lámina de agua ha facilitado este domingo las labores de rastreo y ha permitido intensificar la búsqueda en la orilla, y sobre las 11.34 un equipo de bombers ha visualizado un cuerpo entre la vegetación del meandro del río.

Los efectivos han avisado a los Mossos d'Esquadra, que han activado una unidad de investigación, la policía científica y la comitiva judicial para levantar e identificar el cuerpo, y también se ha activado un equipo de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender a familiares.

El operativo de búsqueda se activó el viernes a las 14.32 horas, cuando se recibió el aviso, y cada día se han movilizado 40 efectivos de Bombers, con una veintena de dotaciones, entre las cuales el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), subacuáticos y de montaña; el Grup Caní de Recerca (GRCR), el equipo de drones y un helicóptero; efectivos del Grup Operatiu de Suport (GROS) y del Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).

También han colaborado submarinistas de Bombers de Barcelona y Salvament Marítim, Mossos d'Esquadra, Policia Local y Ajuntament de Llinars del Vallès.