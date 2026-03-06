Bombers mantendrá esta noche la búsqueda del desaparecido en una riera en Llinars (Barcelona)

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars (Barcelona) durante el temporal - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat mantendrán durante esta noche el dispositivo de búsqueda del conductor de una furgoneta encontrada entre la riera Giola y el río Mogent en Llinars del Vallès (Barcelona) durante el temporal de lluvia que afecta Catalunya este viernes.

El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 17 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), unidades caninas y drones, y han colaborado Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Llinars, ha explicado el subinspector de Bombers Guillem Recio en una atención a los medios.

Tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor, cuyo vehículo se habría desplazado 1,5 kilómetros desde el punto en que entró en la riera.

Recio ha dicho que no reducirán los efectivos, aunque los adaptarán a las condiciones de luminosidad de la noche, y que si no hay novedades es posible que el sábado aumenten el dispositivo.

Hasta el momento, no han encontrado "ningún otro indicio más allá del coche", y el subinspector ha apuntado que, a medida que baje el caudal del río, será más fácil que las maniobras de los equipos de emergencia tengan éxito.