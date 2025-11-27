Bombers pide confinar la urbanización Cala Corbs de Palamós (Girona) por un incendio de vegetación

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han pedido el confinamiento preventivo de la urbanización Cala Corbs de Palamós (Girona) por un incendio de vegetación este jueves a mediodía, ante las dificultades por viento y acceso, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Hay 19 dotaciones sobre el terreno y un helicóptero bombardero, mientras que los aviones de vigilancia y ataque se acercan a la zona por si pueden intervenir pese al viento.

Los bomberos ven "complicada" la zona de acceso, además de que el viento mantiene activo el flanco derecho.

