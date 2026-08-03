Bombers pide a los excursionistas abandonar la zona del incendio en Senet (Lleida)

Zona donde se restringirá el excursionismo de alta montaña por el fuego en Senet (Lleida) - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers han solicitado el confinamiento de un área de 2.460 hectáreas entre el río Noguera Ribagorçana, los valles de Conangles y Besiberri y los barrancos más cercanos al norte del incendio de vegetación forestal de Senet (Lleida), que permanece activo desde el viernes, lo que implica que los excursionistas deberán abandonar la zona.

La causa es la proximidad de un nuevo frente de tormentas que puede modificar el comportamiento del incendio, expandirlo y crear un pirocúmulo, informan en un comunicado este lunes.

Como la zona es muy popular entre los practicantes del excursionismo de alta montaña (pero no existen núcleos de población), Protecció Civil enviará un ES-Alert a los móviles que se ubiquen en la zona cercana al incendio.

La medida de confinamiento significa que las personas que estén realizando actividades en la zona tendrán que irse si están cerca de los límites del confinamiento, o bien buscar un lugar seguro, como por ejemplo un lugar rocoso, donde no puedan llegar las llamas.

También se han retirado los efectivos de extinción que esta mañana han estado trabajando para crear una franja de seguridad entre la cabeza del incendio y Vall de Boí (Lleida).

PERÍMETRO DE 80 HECTÁREAS

El incendio se trabaja sobre todo con medios aéreos porque el terreno en pendiente es peligroso para los efectivos terrestres, que sólo actúan en el perímetro para crear áreas de contención.

Se trabaja sobre un perímetro de 80 hectáreas, con un potencial posible de 270 y las prioridades son evitar la apertura del flanco derecho en dirección a la Vall de Boí y Cavallers (Lleida), y que un nuevo posible pirocúmulo no provoque focos en el flanco izquierdo.

Se remarca que el incendio no afecta a superficie del Parc Nacional de Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici (Lleida).