Bombers prevé controlar "en minutos" el incendio sin heridos de Santa Perpètua (Barcelona)

Columna de humo de la nave industrial Honda - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat prevén dar por controlado "en los próximos minutos" de este viernes el incendio de una nave de Honda en el polígono Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), declarado este viernes a las 15 horas y estabilizado sobre las 18.50 horas, y del que no constan heridos.

Lo ha explicado el jefe del operativo en declaraciones a los medios este viernes, Eduard Martínez, que ha asegurado que la evolución es "absolutamente favorable", después de haber diseñado una estrategia que ha consistido en evacuar las naves más cercanas y confinar otras más lejanas a 270 metros.

Sobre el terreno hay 32 dotaciones terrestres, 12 de ellas de agua, con un total de 90 efectivos para poder controlar totalmente el fuego, que ha afectado a toda la estructura de la nave, especialmente en el centro logístico (donde se almacenaban motos), y ha hecho colapsar la cubierta.

Al preguntársele por la causa del incendio, Martínez ha afirmado que todavía es pronto y que la investigación esclarecerá cuál ha sido el origen del fuego.

El jefe del operativo también ha dicho que hay un "colapso estructural importante" y ahora se está monitorizando cuál es la evolución de la estructura, ya que los bomberos prevén que pueda haber algún colapso.

Unos 70 trabajadores han sido evacuados de la nave antes de que se propagara el incendio, si bien ninguno de ellos ha resultado herido.

PARLON

Por su parte, la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha puesto en valor la buena coordinación entre Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y Policía Local, que han trabajado para hacer llegar la información.

"Los resultados, dentro de la gravedad del estado de la nave, han sido positivos para evitar que este incendio avanzara hacia la parte de producción, que hubiera tenido unas consecuencias mucho más complicadas", ha afirmado la consellera.

Finalmente, el jefe de la comisaría de Santa Perpètua, el subinspector Josep Antoni Gómez Nicolás, ha afirmado que ya se han abierto diligencias para tratar de encontrar la causa del incendio.