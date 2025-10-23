Bombers recibe casi un millar de avisos por el viento hasta las 19 horas en Catalunya

Archivo - Varias motos caídas a causa del viento, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha recibido desde esta madrugada y hasta este jueves a las 19 horas un total de 976 avisos relacionados con el episodio de fuertes rachas de viento que se está produciendo en diversos puntos de Catalunya.

Según ha informado el cuerpo en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, los avisos están relacionados principalmente con el saneamiento de fachadas, la retirada de árboles y la revisión de mobiliario urbano.

Por su parte, el teléfono de emergencias 112 ha registrado un total de 1.664 llamadas que han generado 1.182 expeidentes, y la mayoría de avisos se han producido entre las 13 y las 16 horas en las comarcas del Barcelonès, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (Barcelona).