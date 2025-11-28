Los Bombers rescatan a un caballo que ha caído en un río en Bellvís (Lleida)

Caballo rescatado con una autoescalera - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes a mediodía a un caballo que ha caído en un río en Bellvís (Lleida) sin sufrir ninguna afectación, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Tras intentar ayudarlo, se han activado efectivos del Grup de Recolzaments d'Actuacions Especials (GRAE) que con una autoescalera y un arnés de grandes cargas han logrado a sacarlo del agua.

El aviso se ha producido a las 13.37 horas y en total han participado cuatro dotaciones terrestres del cuerpo.