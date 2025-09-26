Los Bombers siguen buscando al buscador de setas desaparecido en Bóixols (Lleida) este martes

LLEIDA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat siguen buscando al buscador de setas de 83 años desaparecido en Bóixols (Lleida) desde el martes por la noche.

Durante la noche del jueves, el cuerpo ha seguido con la búsqueda y a primera hora de esta viernes han relevado las diferentes unidades: la unidad terrestre, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR) y el equipo de drones, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que mantienen el centro de mando en el mismo lugar desde el inicio del dispositivo.