Bombers trabaja con 11 dotaciones en un incendio en un almacén cercano a la A-22 en Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Lleida
Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Lleida - BOMBERS
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 12:45
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LLEIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 11 dotaciones en la extinción de un incendio en el exterior de un almacén cercano a la A-22 en Lleida, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego, que se ha originado sobre las 10.45 horas de este domingo y ya está controlado, ha afectado a la fachada y ha quemado una carretilla elevadora, un depósito de gasóleo y los motores de refrigeración de la nave.

A causa de este incendio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado una ambulancia para atender a un afectado por inhalación de humo.

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