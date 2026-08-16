Bombers trabaja con 11 dotaciones en un incendio en un almacén cercano a la A-22 en Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Lleida - BOMBERS

LLEIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 11 dotaciones en la extinción de un incendio en el exterior de un almacén cercano a la A-22 en Lleida, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego, que se ha originado sobre las 10.45 horas de este domingo y ya está controlado, ha afectado a la fachada y ha quemado una carretilla elevadora, un depósito de gasóleo y los motores de refrigeración de la nave.

A causa de este incendio, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado una ambulancia para atender a un afectado por inhalación de humo.