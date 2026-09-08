Bombers trabaja con 78 efectivos y 21 dotaciones en un incendio cercano a Treguany (Lleida)

Incendio forestal cercano al núcleo de Treguany, en la Baronia de Rialb (Lleida) - BOMBERS

LLEIDA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este martes por la tarde con 78 efectivos y 21 dotaciones terrestres en la extinción de un incendio forestal cercano al núcleo de Treguany, en la Baronia de Rialb (Lleida), ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Hasta el lugar también se han desplazado dos medios aéreos y cinco helicópteros y entre los efectivos desplegados hay miembros de los Grupos de Actuaciones Forestales (GRAF) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF) de los Bombers.

El fuego, que se ha originado por la caída de un rayo sobre las 16.07 horas, afecta a la zona de la rasa de Comaferrera y quema un robledal en una zona de difícil acceso, con llama activa en la cola-flanco derecho.