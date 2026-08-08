Los Bombers trabajan con 11 dotaciones en un incendio en un campo segado de Agramunt (Lleida)

Detalle del incendio - BOMBERS

LLEIDA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están trabajando este sábado por la tarde con 11 dotaciones terrestres en un incendio en un campo segado en el núcleo de Puelles, en Agramunt (Lleida).

Según informan en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 15.04 horas.

El fuego está cerca de una zona boscosa, pero la cabeza y el franco izquierdo "no tienen recorrido", dicen los bomberos, que se están centrando en la cola y el flanco derecho.