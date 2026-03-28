Los Bombers trabajan en un incendio en Llimiana (Lleida) por una quema "que se ha escapado"

Archivo - Imagen del incendio en Llimiana (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 16 dotaciones en un incendio forestal en Llimiana (Lleida) que se ha originado por una quema "que se ha escapado", cerca de la carretera LV-9121.

Según ha informado el cuerpo vía X, han recibido el aviso a las 15.08 horas de este sábado y han podido amarrar la cola del incendio y se prioriza el trabajo en el flanco derecho, y han destinado a la extinción dos aviones de vigilancia y ataque y un helicóptero.

Explican que el incendio ha hecho una "carrera" en dirección contraria al viento y ha llegado al carenado, cambiando la dinámica del fuego, por lo que los bomberos han incrementado a 16 las dotaciones respecto a las 11 iniciales.