Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación agrícola en Santa Maria de Montmagastrell (Lleida)

Incendio de vegetación agrícola en Santa Maria de Montmagastrell (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes con 22 dotaciones terrestres en un incendio de vegetación agrícola en Santa Maria de Montmagastrell, en Tàrrega (Lleida).

El 112 ha recibido el aviso a las 10.42 y se trabaja sobre un área de unas 41 hectáreas, ha informado Bombers en un mensaje de X recogido por Europa Press.

También han participado 6 medios aéreos, que tras descargas "muy efectivas" se has retirado a las bases.