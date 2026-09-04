Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación en Cervera (Lleida)

Incendio en Cervera (Lleida). - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes con 14 dotaciones terrestres y 1 helicóptero en un incendio de vegetación en Cervera (Lleida).

El aviso al teléfono de emergencias 112 se ha recibido a las 15.03 horas, informa Bombers en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los efectivos están priorizando el flanco izquierdo, el más cercano a la zona urbana, con el apoyo de descargas del helicóptero.