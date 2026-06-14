Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo desde las 14.47 horas en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida) con una treintena de dotaciones, 7 de las cuales aéreas, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han explicado que el fuego vendría impulsado por viento del sur y trabajan para contener el flanco derecho y proteger las edificaciones en el flanco izquierdo.

En otro mensaje en 'X', los Agents Rurals han detallado que el incendio afecta a una superficie de unas 9 hectáreas de vegetación agrícola y forestal, y trabajan en la investigación de las causas.