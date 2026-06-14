Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida)

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues
Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 14 junio 2026 16:12
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LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo desde las 14.47 horas en un incendio de vegetación forestal en Cervià de les Garrigues (Lleida) con una treintena de dotaciones, 7 de las cuales aéreas, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han explicado que el fuego vendría impulsado por viento del sur y trabajan para contener el flanco derecho y proteger las edificaciones en el flanco izquierdo.

En otro mensaje en 'X', los Agents Rurals han detallado que el incendio afecta a una superficie de unas 9 hectáreas de vegetación agrícola y forestal, y trabajan en la investigación de las causas.

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