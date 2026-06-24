Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación en Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Imagen del incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio de vegetación que "quema en ascendente y en alta intensidad" en Sant Quize Safaja (Barcelona), informa en X este miércoles.

El fuego afecta a una zona forestal entre la carretera BV-1341 y un cámping y se ha pedido a los usuarios del cámping que se confinen.

El cuerpo ha destinado cinco dotaciones y un helicóptero bombardero a los trabajos de extinción del fuego.