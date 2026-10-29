Los Bombers tratan de localizar a un buscador de setas que se ha perdido en Molló (Girona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado este jueves por la tarde un dispositivo de búsqueda en Molló (Girona) para tratar de localizar a un buscador de setas de unos 60 años que no ha regresado al coche donde le esperaba su compañero.

El aviso se ha recibido a las 16.41 horas, cuando se ha iniciado el dispositivo con el helicóptero sobrevolando la zona.

Participan 16 dotaciones del cuerpo y se está realizando la búsqueda por caminos y pistas con efectivos a pie y con perros del Grup de Recerca Canina.