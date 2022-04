Bonet cree que "difícilmente" se podrá reforzar el transporte público en Barcelona a corto plazo

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Agenda 2030, Deportes, Coordinación Territorial y Metropolitana de Barcelona, Laia Bonet, cree que "difícilmente" se podrá reforzar el transporte público de la ciudad a corto plazo porque no disponen de más buses ni de más convoyes de metro.

Bonet ha rechazado así a la proposición del grupo municipal Valents en la comisión de Ecología, Infraestructuras, Urbanismo y Movilidad de este martes, y en la que la formación de la oposición pedía un aumento en dotación de efectivos y la reducción del tiempo de espera "habitual" por la ejecución de obras.

La responsable de movilidad en Barcelona ha defendido los "refuerzos" durante las obras en la línea L5 del metro de estas vacaciones de Semana Santa, que se repetirán en julio y agosto con obras en un tramo más largo de la línea, ha recordado.

Bonet ha defendido que el transporte público está haciendo un "sobreesfuerzo" desde el inicio de la pandemia, con unas cifras del 85% del uso --respecto a los datos previos--, y ha alegado que ya se están licitando y comprando nuevos buses y metros para renovar la flota a largo plazo.

Sobre las obras en superficie, ha reconocido su impacto, pero ha reivindicado la habilitación de nuevos carriles y la reprogramación de los semáforos entre otras actuaciones, y ha pedido abordar el debate con rigor: "Me cuesta mucho dejar pasar los debates sencillamente porque no queda bien decir que no quieres incrementar el transporte público", ha zanjado.