La Boqueria solicita a la Unesco ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Delegación encabezada por el presidente de la Boqueria, Jordi Mas y la Comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, en la sede de la Unesco en París - MERCADO DE LA BOQUERIA

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado de la Boqueria de Barcelona ha solicitado formalmente su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una distinción con la que se pretende garantizar su continuidad como mercado histórico y que ha pedido junto a otros dos mercados: el mercado de San Lorenzo (Florencia) y el mercado de Nishiki (Kioto).

Así se ha formalizado desde la sede de la Unesco en París, donde una delegación encabezada por el presidente de la Boqueria, Jordi Mas y la Comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, se ha reunido con el embajador permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta, informan en un comunicado este viernes.

"No estamos hablando de proteger sólo el edificio, de un valor arquitectónico acreditado, sino que queremos asegurar la preservación de los mercados como sitios históricos, una valía inmaterial a garantizar", ha destacado Mas.

Defienden que la medida trata de preservar la continuidad de los puestos históricos, la calidad de los productos frescos, una dieta ligada a una gastronomía propia de cada región o la función social como enclave vibrante y "lleno de vida", señalan.

La Boqueria fue reconocida como Mejor Mercado del Mundo por los premios anuales Global Tastemarkers Awards 2024, en un ranking internacional en el que se encuentran algunos de los mejores mercados de alimentación de todo el mundo.