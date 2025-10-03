Borràs ironiza con que será directora académica de la fundación de Junts por "gentileza" del TS

Dani Planas, Jordi Mas y Laura Borràs presentan la fundación Fundem La República de Junts, en la Biblioteca de Catalunya de Barcelona. - EUROPA PRESS

Fundem La República organizará el 15 de octubre en Girona una exposición en defensa del catalán

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha ironizado este viernes con que será directora académica de la fundación Fundem La República por "gentileza" del Tribunal Supremo, que la mantiene inhabilitada, por lo que se le prohíbe presidir o formar parte del patronato de una fundación.

Lo ha dicho en el acto de presentación de la nueva fundación de Junts, junto al presidente de la fundación, Jordi Mas; su director ejecutivo, Dani Planàs, y a la que ha acudido el vicepresidente de Junts, Antoni Castellà.

Fundem La República echa a andar un año después de sellarse la confluencia entre Junts y Demòcrates, por lo que la fundación, que estaba vinculada a los democristianos, será ahora la fundación de los de Carles Puigdemont, que hasta ahora no tenían ninguna asociada.

"A nadie se le escapa la situación en la que me encuentro", ha expresado Borràs en relación al cargo que ocupará en la fundación, ya que sobre ella pesa una sentencia de 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y el Código civil catalán prohíbe a una persona inhabilitada formar parte del patronato de una fundación.

Ha explicado que Fundem la República nace para analizar discursos, ideas y ser un lugar para debatir a fondo, con el objetivo de que "no haya ningún independentista que pueda considerarse insatisfecho" en el camino para avanzar hacia un futuro de progreso, según ella.

Ha avanzado que organizarán el 15 de octubre en Girona la exposición 'Som el que parlem. La nostra llengua, el nostre país!' sobre la defensa del catalán y la "emergencia lingüística", una muestra que viajará por territorio de habla catalana como el sur de Francia, la Comunitat Valenciana y Baleares.

PUIGDEMONT

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, también ha participado en el acto a través de un mensaje en vídeo, en el que ha destacado el liderazgo de Borràs y ha animado a que Fundem La República contribuya a "enriquecer el debate del conjunto del independentismo".

"La fundación está en buenas manos y empieza un camino del que esperamos mucho y que no solo beneficia a nuestro espacio, sino que nuestro objetivo es que beneficie a todo el país", ha sostenido el también expresidente de la Generalitat.

También ha dicho que la finalidad de Fundem La República es "abordar los retos que tiene que afrontar la sociedad catalana, llegando al fondo del debate que preocupa a la gente".