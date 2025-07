Borrell alerta de la "falta de credibilidad" de los europeos por la postura de la UE en Gaza

El presidente del Cidob y ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, durante su participación en el programa Agora Jaques Delors 2025 en Barcelona - EUROPA PRESS

Cree que "ya no se puede considerar a los Estados Unidos como los líderes del mundo libre"

El presidente del Cidob y ex Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha alertado este miércoles de la "falta de credibilidad" de los europeos como uno de los principales puntos débiles de la Unión Europea por la postura que ha mantenido durante la guerra en Gaza.

Lo ha dicho durante su participación en el programa Agora Jacques Delors 2025 en Barcelona, en que ha asegurado que "nadie escuchará a ningún líder europeo que pida respeto a los derechos humanos" porque la UE no solo no ha dicho nada respecto a lo que ocurre en Palestina, sino que ha apoyado la masacre sin condiciones, en sus palabras.

"La gente te preguntará: ¿Qué han hecho con respecto a la gran masacre de civiles en Gaza?. No sólo no han dicho nada, sino que la han apoyado sin condiciones. Hay una falta total de credibilidad. Cada vez que hemos trabajado y hablado con líderes mundiales, es evidente que, para ellos, ya no podemos predicar", ha sostenido.

PREMIO NOBEL PARA TRUMP

Sobre la propuesta del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de proponer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el premio Nobel de la Paz, ha considerado "increíble ver a un criminal de guerra" proponiendo a la persona que, textualmente, le proporciona armas para seguir matando gente.

Ha asegurado que la mitad de las armas que usa Israel las proporciona Estados Unidos, pero ha lamentado que la otra mitad sea de los europeos: "Estamos contribuyendo a la mayor limpieza étnica de la Segunda Guerra Mundial. Y luego este criminal de guerra propone a los demás para el Premio Nobel de la Paz", ha criticado.

OTAN

Sobre la OTAN, Borrell ha considerado que hoy en día es una "alianza más débil" porque se debe basar en la credibilidad y en que todos los socios crean que los demás le apoyarán si son atacados, algo que, cree, no es tan seguro ahora.

Por ello, ha pedido a los europeos preservar la interoperabilidad de sus ejércitos, puesto que "ya no se puede seguir considerando a los Estados Unidos como los líderes del mundo libre".

"Puedo decirlo porque no tengo ninguna responsabilidad. Si la tuviera, sería más cuidadoso con lo que digo. Pero cuando Estados Unidos vota en el Consejo de Seguridad junto con China y Rusia, afirmando que Rusia no es el agresor de Ucrania, sino que es Ucrania quien ha agredido a Rusia, está en el otro lado de la moneda", ha valorado.

POLOS MUNDIALES

Borrell ha sostenido que el orden internacional ya no se articula en base a los polos clásicos, y ha afirmado que "Occidente ya no existe debido a la gran separación entre Europa y Estados Unidos tras la presidencia de Trump", que era esperable que representara una convulsión en el panorama internacional, pero no tan grande como está siendo.

Además, ha sostenido que se está llevando a cabo en el mundo un proceso de desoccidentalización, en sus palabras, y ha dicho que el mundo ya no está en manos de los europeos: "Hicimos historia. Nosotros, los europeos, y los españoles en particular, hicimos historia. Pues bien, hoy ya no somos nosotros quienes hacemos historia. La historia la escriben otros".